Vojvoda ressalta foco jogo a jogo e fala da confiança no time: "este grupo vai responder"

O Fortaleza chegou a quarta derrota seguida na temporada. A equipe perdeu para o Internacional neste domingo (17), na Arena Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o momento da equipe, do equilíbrio da partida e que mantém confiança no elenco.



“Por momentos, tivemos o controle do jogo em nossas mãos e não soubemos aproveitar. Conseguimos uma vantagem e não tivemos a concentração necessária para fechar esse primeiro tempo. Mas o segundo gol, uma transição, discussão... E o futebol se define com gols. O adversário conseguiu dois gols em momentos chave. Tivemos situações e não pudemos concretizar. Jogo parelho, disputado, adversário não está num bom momento. Nós tínhamos que aproveitar essa situação e não fizemos isso”, disse.

Na quarta-feira (20), o grupo enfrenta o Vitória em jogo da Copa do Brasil. A partida será na Arena Castelão.

“Focar jogo a jogo. Depois, é focar no próximo. E assim acontecerá. É verdade que não começamos como queríamos o Brasileiro, mas agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Este grupo é forte. Se recuperou no segundo tempo depois de um gol no último minuto. Confio nesse grupo. Eu sou o condutor, que estou todo dia com eles. E quem mais tem que confiar sou eu. O torcedor tem o direito de criticar, de duvidar, mas eu e os jogadores temos direito e a obrigação de nosso convencimento e do nosso trabalho continuar pelo caminho de humildade para sair dessa situação”, avaliou o técnico.

Juan Pablo Vojvoda, que chegou a ser cotado para técnico do Inter, falou sobre a inconstância de treinadores no comando das equipes brasileiras.

“O futebol brasileiro está desse jeito. Se joga desse jeito. Eu não sou alguém para questionar isso. Brasil é um país de futebol, de muitos jogos. Tem que fazer, trabalhar... Perdemos quatro jogos por diferentes competições… Dois pela Libertadores e dois pelo Brasileiro, em 10 dias. Em 10 dias pode acontecer muitas coisas. Mas há apenas 15 dias estávamos muito bem na Copa do Nordeste. É ter calma, confiar, trabalhar e quando houver dúvida, dar a cara e responder. Este grupo vai responder. Estou convencido que tenho um grupo de homens que em momentos ruins ou momentos que não são tão bons, como este, vão responder,” concluiu.