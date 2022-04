Internacional x Fortaleza pela Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Após o jogo histórico contra o River Plate na Argentina pela Libertadores no meio de semana, o Fortaleza volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço enfrenta o Internacional neste domingo (17), às 18 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Premiere, da Rádio Verdinha e do Tempo Real no Diário do Nordeste

Como chega o Leão

Derrotado no Monumental de Nuñez pelo gigante argentino por 2 a 0, o Leão precisa de uma reação imediata na temporada, já que vem de três derrotas seguidas, algo inédito este ano. O momento de oscilação requer cuidados, já que são duas derrotas na fase de Grupos da Libertadores e uma na estreia da Série A no Castelão para o Cuiabá, quando atuou com um time reserva.

E esta derrota faz com que o Tricolor precise pontuar no Beira-Rio contra o Colorado, sob risco da pressão aumentar ainda mais em um mês repleto de jogos pela Série A, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Após o jogo com o Inter, o Fortaleza estreia na Copa do Brasil na quarta-feira, contra o Vitória, às 19 horas no Castelão pela 3ª Fase da Copa do Brasil.

Pela necessidade da vitória neste domingo e se recuperar da estreia com derrota na Série A, a estratégia do Tricolor de escalar um time reserva não deve ser repetida. Ainda que a Copa do Brasil também seja importante, reagir no Brasileirão também é, e Vojvoda deve escalar o que tem de melhor, respeitando claro, algum desgaste pontual no elenco.

Legenda: O Fortaleza de Vojvoda vem de 3 derrotas seguidas na temporada e busca a reabilitação diante do Inter fora Foto: KID JUNIOR

O treinador leonino afirmou que confia no elenco e que a equipe seguirá lutando em todas as competições, mesmo com a maratona de jogos.

"Eu confio no sistema de jogo e que todos os jogadores que compõem o elenco do Fortaleza estão capacitados para jogar neste sistema. Se queremos seguir lutando e brigando no Brasileiro, ficar na Copa do Brasil, na Libertadores... Temos que estar capacitados para que todos os jogadores possam cumprir funções. Em determinados momentos, a escalação tem repetidos jogadores para dar confiança. Sabíamos que o mês de abril era muito complicado", em coletiva após o jogo contra o River Plate.

O goleiro Max Walef, um dos destaques do Fortaleza na Argentina com suas defesas, afirmou que o momento é de cabeça no lugar e se reabilitar diante do Inter.

"A gente sabia que a derrota uma hora ia chegar, estamos enfrentando jogos difíceis. É manter a cabeça no lugar. Vamos trabalhar bem para, no domingo, ir em busca da vitória. Vamos ter um período curto de descanso, mas vamos ter uma preparação boa, o professor vai estudar bem o adversário, saber escalar bem e o jeito de jogar para a gente conseguir a vitória contra o Inter”, disse.



Tabus em campo

O Fortaleza tem dois tabus para quebrar no Beira-Rio. O Leão nunca venceu o Colorado jogando em Porto Alegre: são 10 partidas, com 7 vitórias do Inter e 3 empates. Além disso, o Fortaleza não vence fora de casa há 6 meses, com 11 jogos de jejum. A última vitória leonina fora foi em outubro, diante da Chapecoense, pela Série A do ano passado.

Sem técnico e despedida

Adversário do Fortaleza, o Internacional vive um momento complicado. O Colorado perdeu a estreia da Série A contra o Atlético/MG, empatou dois jogos contra equipes fracas na Sul-Americana (9 de Outubro e Guaireña) e o técnico Alexander Medina foi demitido. Além dos 3 resultados ruins recentes, com ele o time foi eliminado pelo Grêmio do Gauchão e da Copa do Brasil pelo modesto Globo/RN. Assim, enquanto busca um novo técnico, o Colorado será comandado pelo interino Cauan de Almeida.

Ídolo colorado, D’Alessandro vai se aposentar dos gramados na partida contra o Fortaleza. O meia argentino, que completou 41 anos na última sexta-feira (15), fez o comunicado nas redes sociais do Internacional.

O capitão D'Ale é o segundo jogador que mais defendeu o Internacional na história, superado apenas por Valdomiro. São 528 jogos e 96 gols marcados.

O meia, que tem contrato com o clube até o dia 30 deste mês, não atua desde 6 de março, quando o Inter venceu o Aimoré por 1 a 0. Aos 41 anos, ele deve se despedir dos gramados como jogador profissional na partida contra o Tricolor do Pici.

Prováveis escalações

Internacional

Daniel; Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Bruno Méndez e Liziero; Gabriel, Carlos de Pena, Edenilson e Maurício; Taison e Wesley Moraes. Técnico: Cauan de Almeida (interino)

Fortaleza

Max Walef; Landázuri, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FICHA TÉCNICA | Internacional x Fortaleza

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 17/04/2022

Horário: 18 horas

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) SP

Assistente 1: Daniel Luis Marques SP

Assistente 2: Evandro de Melo Lima SP