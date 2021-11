Confira os classificados para fase de grupos da Copa do Nordeste

Os classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022 foram definidos nesta quinta-feira (18). Ao todo, 16 clubes participam da etapa principal da competição, com os estados do Ceará e da Paraíba com maior número de representantes: cada localidade soma três equipes no torneio.

O futebol cearense registra Fortaleza, Floresta e Ceará - o Ferroviário e o Atlético-CE foram eliminado nas preliminares. Os participantes aguardam definição da CBF sobre o dia do sorteio para formação das chaves. Com formato similar ao de 2021, o Nordestão irá dividir os times em dois grupos, cada um com oito.

Assim, os times serão distribuídas em quatro potes para preenchimento do chaveamento. Os clubes que estão na Série A (Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport) ocupam o pote 01, por exemplo.

Participantes da Copa do Nordeste de 2022

Ceará: (3): Fortaleza, Floresta, Ceará

Paraíba (3): Campinense, Sousa e Botafogo-PB

Alagoas (2): CSA e CRB

Bahia (2): Atlético de Alagoinhas, Bahia

Pernambuco (2): Náutico e Sport

Maranhão (1): Sampaio Corrêa

Piauí (1): Altos

Rio Grande do Norte (1): Globo

Sergipe (1): Sergipe