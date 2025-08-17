Diário do Nordeste
Confiança x Floresta pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 17ª rodada da Série C

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Floresta está próximo de garantir vaga no G8 da Série C pela 1º vez em sua história
Foto: Kely Pereira / Floresta EC
O Floresta entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (17), pela 17ª rodada para enfrentar o Confiança. O jogo será às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju (SE).
 
O Lobo da Vila é o 6º colocado com 24 pontos e faz confronto direto com o time sergipano por uma vaga no G8. O time proletário é o 10º com 20 pontos.
 
Restando 3 rodadas para o fim da 1ª Fase, o Verdão praticamente garante a permanência se vencer, e uma vitória também encaminha uma vaga no G8.
 

O zagueiro Ícaro capitão da equipe, autor do gol da vitória diante do Tombense na rodada anterior, destacou a campanha da equipe. 

“Temos feito um trabalho muito forte aqui no Floresta. O nosso grupo tem encarado cada partida como uma verdadeira final e isso tem trazido resultados importantes pra gente. Agora estamos na reta final, são três jogos que precisamos ter muita atenção e seguir encarando como uma decisão, com muita humildade e doação dentro de campo, para que a gente possa alcançar esse grande feito na história do Floresta, que é garantir uma vaga para o quadrangular final”, disse ele.

 

ONDE ASSISTIR

 
A partida terá transmissão da SportyNet
 

PALPITES

inter@
 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

 
FLORESTA
 
 
Dalton, Mateus Ludke, Thomás Kayck, Diego Matos, Vitão, Ícaro, Gustavo Xuxa, Pablo, Guilherme NuneS, Romarinho, Jeam. Técnico: Leston Junior.
 
CONFIANÇA
 
Felipe Scheibig, Renilson, Weriton, Valdo, Eduardo Moura, Airton, Luiz Otávio, Renan, Ronald Camarão, Maikon Aquino e Neto Oliveira.  Técnico: Luizinho Vieira
 
 
 

ARBITRAGEM

 
Arbitro Angleison Marcos Vieira Monteiro RO
Arbitro Assistente 1 Joverton Wesley De Souza Lima RO
Arbitro Assistente 2 Uesclei Regison Pereira dos Santos AM
