Ceará anuncia desligamento de João Paulo Sanches

O Ceará oficializou a saída de João Paulo Sanches na manhã desta segunda-feira (30), por meio de nota oficial. Esta é mais uma mudança no departamento de futebol do Vovô. Antes dele, Lucas Drubscky, Haroldo Martins e Ernando Uchôa já haviam deixado seus cargos.

João Paulo atuava como coordenador técnico do Alvinegro desde 2023. Antes de acertar com o Ceará, o profissional exercia a função de gerente de futebol no Bahia. Além disso, também trabalhou como auxiliar técnico e passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta.