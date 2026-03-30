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Ceará anuncia desligamento de João Paulo Sanches

O profissional desempenhava a função de coordenador técnico do clube

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 12:19)
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Legenda: João Paulo Sanches posa com a camisa do Ceará.
Foto: Israel Simonton / Ceará SC

O Ceará oficializou a saída de João Paulo Sanches na manhã desta segunda-feira (30), por meio de nota oficial. Esta é mais uma mudança no departamento de futebol do Vovô. Antes dele, Lucas Drubscky, Haroldo Martins e Ernando Uchôa já haviam deixado seus cargos.

João Paulo atuava como coordenador técnico do Alvinegro desde 2023. Antes de acertar com o Ceará, o profissional exercia a função de gerente de futebol no Bahia. Além disso, também trabalhou como auxiliar técnico e passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta.

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