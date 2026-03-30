Marcos Braz descartado, reunião com Mozart e cobrança ao elenco: bastidores do Ceará

O Ceará Sporting Club definiu o perfil do novo executivo de futebol para a temporada de 2026. Em movimento liderado pelo presidente João Paulo Silva, o clube intensificou a busca no mercado e deseja um profissional com histórico de acesso, que conheça a Série B e tenha estilo mais enérgico.

A avaliação interna é de que a cobrança precisa aumentar, principalmente junto ao elenco. Além disso, o clube também pode ter um postura mais agressiva no mercado, com o trabalho de mapeamento se iniciando agora para a próxima janela de transferências, que abre apenas em julho.

A expectativa é de um anúncio até a próxima quarta-feira (1º), quando o Vovô entra em campo contra Ponte Preta, às 21h, no estádio Moisés Lucarelli/SP, pela 2ª rodada da Série B. Os nomes são mantidos em sigilo, mas o Diário do Nordeste apurou que profissionais como Eduardo Freeland, ex-Athletico-PR, e Júlio Rondinelli, ex-Juventude, estão na lista dos avaliados junto de outros profissionais.

Livre desde a saída do Remo, Marcos Braz não é uma opção que agrada a cúpula alvinegra. Diante das alternativas possíveis, o Vovô decidiu não incluir o ex-mandatário do Flamengo nessa avaliação.

Legenda: Com passagem pelo Flamengo, Marcos Braz está livre no mercado desde a saída do Remo Foto: Samara Miranda / Remo

Deste modo, a nova configuração do departamento de futebol terá: presidente João Paulo Silva, um novo diretor de futebol (será nomeado nos próximos dias), um novo executivo de futebol (que será contratado), Ricardinho de assessor de futebol e João Paulo Sánchez como coordenador técnico. O cargo de CEO foi extinto pela presidência, que pretende ser mais atuante na tomada de decisão.

Elenco mais cobrado

As saídas de Haroldo Martins e Lucas Drubscky foram motivadas pelos insucessos consecutivos, que se iniciaram com o rebaixamento na Série A em 2025. Depois disso, perdeu o título estadual, corre risco de eliminação precoce na Copa do Nordeste e ainda estreou mal na Série B do Brasileiro.

Logo, a avaliação era muito desgaste junto aos profissionais no âmbito interno e externo. Por isso, o presidente João Paulo Silva optou pelo desligamento, com reestruturação do futebol e, no momento, a manutenção do técnico Mozart. Apesar disso, há o entendimento de que o trabalho precisa melhorar, com mais repertório ofensivo e, principalmente, mais cobrança para o grupo de jogadores.

Os temas foram tratados em reunião entre o treinador e a presidência. Sem conseguir contratar no momento, a única aposta possível é na evolução do trabalho, seja com mexidas na parte tática, na intensidade nos jogos e na postura dos atletas diante do momento de mais cobrança por resultados.