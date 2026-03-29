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Mozart assume responsabilidade após derrota do Ceará: 'Não é terra arrasada'

Vovô perde a invencibilidade na temporada com derrota para o Retrô em Recife

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O técnico do Ceará, Mozart, falou que a responsabilidade da derrota é dele
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O técnico do Ceará, Mozart, assumiu a responsabilidade pela derrota da equipe, a primeira na temporada. O Vozão fez uma partida apática contra o Retrô e foi derrotado por 3x1 nos Aflitos, em Recife.

Após a partida, o treinador chamou a responsabilidade e disse que não existe terra arrasada.

'A responsabilidade é minha. Sou eu que escalo o time, e se tiver que pegar no pé de alguém, que pegue no meu. Eu confio nos meus jogadores, eles estão se dedicando, eles têm ética de trabalho, nós vamos nos recuperar. Não tem terra arrasada, é um momento que nós estamos criando", disse.

Confiança

Mozart acredita que o elenco pode reverter a situação.

"Não estamos fazendo os gols, não estamos vencendo, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos reverter essa situação. Como que você reverte? Em silêncio. Aceitando as críticas, elas fazem parte do jogo e eu entendo a frustração do torcedor. Mas pode ter certeza que não está faltando dedicação, não vai faltar, e nós vamos lutar para sair dessa situação a partir de quarta-feira", disse ele.

Na quarta-feira (1), o Ceará enfrenta a Ponte Preta em Campinas pela 2ª rodada Série B, às 21 horas.

Sinal de Emergência contra a Ponte

Ele disse que o time precisa ligar o sinal de emergência já para o jogo com a Ponte.

"Perdemos a nossa invencibilidade na temporada. É uma coisa que, infelizmente, iria acontecer em algum momento e agora nós temos que descansar e nos preparar para quarta-feira. Quarta-feira a gente tem um jogo importante em Campinas e é importante recuperar os jogadores para nós chegarmos em um nível importante. É importante nós ligarmos o sinal de emergência porque nós precisamos reagir o mais rápido possível", finalizou.

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