Vini Jr. treina normalmente e deve reforçar o Brasil em amistoso contra a Croácia

O atacante Vinícius Júnior voltou a treinar normalmente com a Seleção Brasileira neste domingo (29), em Orlando, e não preocupa para o amistoso contra a Croácia. O camisa 10 participou da atividade com o restante do grupo, após ter sido poupado no dia anterior por desgaste físico.

Um dia depois de realizar apenas trabalhos internos, Vini Jr. foi a campo e integrou o treino comandado por Carlo Ancelotti. A atividade contou com todos os jogadores disponíveis, indicando cenário positivo para a partida.

No sábado, o atacante havia sido preservado por conta de dores na coxa sentidas após o duelo contra a França. Exames realizados anteriormente não detectaram lesão, e a decisão da comissão técnica foi apenas por controle de carga.

Olho no amistoso contra a Croácia

O Brasil enfrenta a Croácia na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, nos Estados Unidos. A expectativa é que Vini Jr. esteja à disposição e volte a atuar aberto pelo lado esquerdo do ataque.

Possível escalação e testes de Ancelotti

Durante os treinos, Ancelotti esboçou uma equipe com mudanças em relação ao último jogo. Entre as novidades, nomes como João Pedro e Luiz Henrique ganharam espaço, enquanto o sistema defensivo e o meio-campo ainda seguem com dúvidas.

A presença de Vini Jr. no treinamento reforça a importância do atacante no esquema da seleção, especialmente em um momento de ajustes e testes visando a sequência da temporada e a preparação para a Copa do Mundo.