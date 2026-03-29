Antonelli vence GP do Japão com estratégia e assume liderança da F1; Bortoleto termina em 13º

O Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 2026, disputado na madrugada deste domingo, teve um novo protagonista na temporada. O jovem Andrea Kimi Antonelli brilhou em Suzuka, aproveitou o momento decisivo do safety car e conquistou a vitória, a segunda da carreira, assumindo também a liderança do campeonato.

O piloto da Mercedes não teve uma corrida simples. Após largar bem, ele perdeu posições logo no início e chegou a cair para o sexto lugar. A prova parecia controlada por Oscar Piastri, que assumiu a ponta ainda na primeira volta.

Tudo mudou na volta 22, quando um acidente envolvendo Oliver Bearman provocou a entrada do safety car. A Mercedes apostou na estratégia e chamou Antonelli para os boxes no momento ideal. Com isso, o italiano retornou à pista na liderança e conseguiu sustentar a pressão até a bandeirada final.

Piastri terminou na segunda colocação, enquanto Charles Leclerc completou o pódio em terceiro, garantindo mais um bom resultado para a Ferrari.

Jovem quebra recorde e assume topo da F1

Com o triunfo, Antonelli alcança um feito histórico: aos 18 anos, torna-se o piloto mais jovem a liderar o campeonato mundial de Fórmula 1, superando uma marca que pertencia a Lewis Hamilton desde 2007.

Além disso, o italiano chega à sua segunda vitória consecutiva na temporada, consolidando-se como uma das grandes revelações do grid em 2026.

Bortoleto perde posições e termina fora da zona de pontos

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma corrida de altos e baixos. Largando na nona posição, ele chegou a cair para 15º nas primeiras voltas, mas conseguiu se recuperar momentaneamente com a estratégia de pit stops.

Durante o período de safety car, o piloto chegou a figurar entre os dez primeiros. No entanto, perdeu rendimento na parte final da prova e acabou ultrapassado por rivais diretos, cruzando a linha de chegada apenas na 13ª colocação.

Resultado do GP do Japão

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

Próxima corrida

A Fórmula 1 agora terá uma pausa no calendário e retornará apenas em maio, com o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 2026, dando sequência à temporada.