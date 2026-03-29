Compositor paulista com quase 300 hinos criados já fez 15 para times cearenses

Há muitas maneiras de fazer parte de um clube de futebol. Como atleta, dirigente, colaborador ou simplesmente como torcedor apaixonado fazendo festa na arquibancada. O advogado, maestro e professor universitário Carlos Santorelli, no entanto, escolheu um caminho incomum de se inserir na história não de um, mas de várias agremiações esportivas do Brasil.

Ao melhor estilo Lamartine Babo, famoso pelas composições para os times de futebol do Rio de Janeiro, Santorelli se dedicou a criar hinos para diversas equipes pequenas em todo o Brasil. Ao todo, já são quase 300 composições escritas e gravadas por ele. Dentre elas, 15 foram para clubes do futebol cearense e alguns até foram adotados como hinos oficiais.

É o caso do Caucaia Esporte Clube, que abraçou o presente criado por Santorelli. São três estrofes com referências às cores, o mascote e a cidade de Caucaia, elementos que o compositor costuma buscar para escrever os hinos. Ao Diário do Nordeste, ele disse que outros clubes cearenses como Pacajus, Pacatuba e Itapajé também passaram a considerar composições dele como oficiais.

"Não me importo se o clube vai ou não adotar como hino oficial. Eu faço com muito amor para ajudar no sentido de querer soerguer o nome da agremiação. O Brasil não é só Corinthians e Flamengo, é imenso, tem vários clubes que merecem destaque", defende.

Além desses quatro times cearenses, Santorelli também escreveu hinos para outras 12 agremiações alencarinas: Itapipoca, Tiradentes, Verdes Mares, América de Fortaleza, Calouros do Ar, Maguary, Terra e Mar, Trairiense, Peñarol, o Nacional de Fortaleza e São Benedito.

Legenda: Caucaia, pacajus, Pacatuba e Itapajé adotaram os hinos de Santorelli como oficiais, segundo o próprio compositor

As composições são feitas de forma gratuita, gravadas em estúdio, com arranjos feitos pelo próprio maestro e cantadas por ele, que disponibiliza o material em plataformas digitais. Apenas os clubes-empresas pagam pelas composições.

"A gente passa a fazer parte do clube, da família do clube, isso é muito maravilhoso, me gratifica", disse.

Hinos para Ceará e Fortaleza

Para os gigantes Ceará e Fortaleza, o compositor ainda não fez nenhuma letra, mas tem planos para isso. Não de escrever novos hinos, uma vez que Jackson de Carvalho e José Patápio Jatahy já fizeram para Leão e Vovô, respectivamente, composições que são cantadas pelo torcedor em jogos e conquistas. A ideia dele é criar músicas que exaltem os dois clubes em CDs específicos para cada um deles.

Os álbuns dedicados fazem parte de um projeto que ele já mantém em São Paulo, tendo feito CDs com 12 faixas para Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e com um para o Santos em produção. A meta é partir para os clubes do Rio de Janeiro, logo após, e percorrer as capitais do país posteriormente, com Fortaleza estando na rota.

Na atividade desde o início dos anos 1980, Santorelli tem em sua conta quase 300 hinos compostos, além de quase 20 CDs gravados. A carreira musical dele, porém, é bem maior, tendo escrito músicas populares para diversos artistas nacionais. Um dos mais emblemáticos a gravar uma música dele foi Waldick Soriano, na canção Parabéns, Parabéns. Nomes como Ovelha e Agnaldo Rayol também já cantaram letras compostas pelo “Lamartine Babo dos clubes pequenos”.

Santorelli já possui mais de 2.800 músicas compostas e gravadas, dentre hinos e canções populares, sendo um dos compositores com maior número de letras gravadas do país.