Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (29)

Fifa Series 2026 (futebol feminino)

00h00 – Cabo Verde x Finlândia – DAZN

Campeonato Inglês Feminino

08h00 – Chelsea (F) x Aston Villa (F) – ESPN e Disney+

Amistoso Internacional

10h00 – Lituânia x Geórgia – Sportv

16h00 – Colômbia x França – Canal GOAT, Xsports e Sportv

Campeonato Espanhol Feminino

12h00 – Athletic Bilbao (F) x Atlético de Madrid (F) – DAZN

16h00 – Real Madrid (F) x Barcelona (F) – DAZN

Copa do Nordeste

17h00 – ABC x Sport – SportyNet

18h30 – Botafogo-PB x ASA – Canal do Benja

Copa Verde

17h00 – Porto Vitória-ES x Atlético-GO – SportyNet

Copa Sul-Sudeste

18h15 – Avaí x Cianorte – Xsports

19h30 – América-MG x Caxias – SportyNet

20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – Xsports

Campeonato Brasileiro