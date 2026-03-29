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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 29 de março de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Botafogo recebe o Athletico Paranaense pelo Brasileirão.
Foto: VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (29)

Fifa Series 2026 (futebol feminino)

  • 00h00 – Cabo Verde x Finlândia – DAZN

Campeonato Inglês Feminino

  • 08h00 – Chelsea (F) x Aston Villa (F) – ESPN e Disney+

Amistoso Internacional

  • 10h00 – Lituânia x Geórgia – Sportv
  • 16h00 – Colômbia x França – Canal GOAT, Xsports e Sportv

Campeonato Espanhol Feminino

  • 12h00 – Athletic Bilbao (F) x Atlético de Madrid (F) – DAZN
  • 16h00 – Real Madrid (F) x Barcelona (F) – DAZN

Copa do Nordeste

  • 17h00 – ABC x Sport – SportyNet
  • 18h30 – Botafogo-PB x ASA – Canal do Benja

Copa Verde

  • 17h00 – Porto Vitória-ES x Atlético-GO – SportyNet

Copa Sul-Sudeste

  • 18h15 – Avaí x Cianorte – Xsports
  • 19h30 – América-MG x Caxias – SportyNet
  • 20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – Xsports

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sportv e Premiere
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