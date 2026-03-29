Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 29 de março de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (29)
Fifa Series 2026 (futebol feminino)
- 00h00 – Cabo Verde x Finlândia – DAZN
Campeonato Inglês Feminino
- 08h00 – Chelsea (F) x Aston Villa (F) – ESPN e Disney+
Amistoso Internacional
- 10h00 – Lituânia x Geórgia – Sportv
- 16h00 – Colômbia x França – Canal GOAT, Xsports e Sportv
Campeonato Espanhol Feminino
- 12h00 – Athletic Bilbao (F) x Atlético de Madrid (F) – DAZN
- 16h00 – Real Madrid (F) x Barcelona (F) – DAZN
Copa do Nordeste
- 17h00 – ABC x Sport – SportyNet
- 18h30 – Botafogo-PB x ASA – Canal do Benja
Copa Verde
- 17h00 – Porto Vitória-ES x Atlético-GO – SportyNet
Copa Sul-Sudeste
- 18h15 – Avaí x Cianorte – Xsports
- 19h30 – América-MG x Caxias – SportyNet
- 20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – Xsports
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sportv e Premiere
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