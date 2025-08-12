Floresta pode garantir permanência na próxima rodada e encaminhar vaga no G8 da Série C

O Floresta está próximo de conseguir dois objetivos essenciais para o clube na Série C do Campeonato Brasileiro. Realizando a melhor campanha de sua história em sua 5ª participação seguida, o Verdão pode, na próxima rodada no fim de semana, garantir a permanência, e de quebra, encaminhar vaga no G8.

A permanência pelo 6º ano seguido na Série C seria um feito e tanto do Verdão, e lutar por uma vaga no G8, mais ainda. Estar na 2ª Fase pela 1ª vez em sua história e sonhar com o acesso é muito relevante para futebol cearense e só eleva o trabalho feito no Lobo da Vila.

Hoje o Verdão é o 6º colocado com 24 pontos em 16 rodadas. São 7 pontos de vantagem para o Figueirense, que abre o Z4 em 17º.

Legenda: Classificação da Série C após 16 rodadas disputadas Foto: Reprodução / ogol

Para garantir a permanência

Se vencer

Se o time de Leston Junior vencer o Confiança no dia 17, às 19 horas no Batistão, garantirá a permanência com duas rodadas de antecedência.

Isso porque, não há nenhuma combinação de resultados que faça o Verdão ser ultrapassado por 12 equipes ao fim da 1ª Fase se ele chegar aos 27 pontos, pelo elevado número de confrontos diretos.

Se empatar

Se o Verdão empatar fora de casa, chegando aos 25 pontos, precisa torcer para que dois destes times tropecem: ABC e Figueirense não vençam, ou Itabaiana e Maringá percam.

Assim, o Floresta não poderia mais ser ultrapassado por dois deles, mais Retrô e Tombense.

Se perder

Com derrota para o Confiança, o Floresta permanecerá na Série C ainda no fim de semana caso ABC e Figueirense empatem seus jogos.

Legenda: O Floresta está em 6º lugar na Série C e faz campanha histórica Foto: Kely Pereira / Floresta EC

Para encaminhar vaga no G8

Uma vitória diante do Confiança, faria o Verdão chegar aos 27 pontos.

Hoje, o 9º colocado é o CSA, com 21. Outros times próximos são Guarani/SP (20 pontos) e Ituano (20).

O melhor cenário para o Verdão é abrir 5 pontos restando duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

A classificação antecipada só não é possível pelo confronto direto entre CSA/AL x Ituano/SP. Quem vencer ainda terá chance de classificação nas duas rodadas finais ou se der empate.

O certo é que se vencer no fim de semana, o Verdão estará praticamente classificado se empatar com o Figueirense pela 18ª rodada no dia 23.

Seria algo histórico para o Verdão, que está no seu 5º ano de Série C e em 2025 finalmente sonha com o acesso.