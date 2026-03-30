Alemanha x Gana: confira onde assistir, horário e escalações

O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo.

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Jogada
Legenda: O volante Kimmich é um dos destaques da seleção da Alemanha
Foto: reprodução

Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, Alemanha e Gana se enfrentam nesta segunda-feira (30) em amistoso. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart.

As seleções estão classificadas para o Mundial. A Alemanha está no Grupo E com Costa do Marfim, Curaçao e Equador. Já Gana é parte do Grupo L com Croácia, Inglaterra e Panamá.

Após o desafio, voltam a campo em maio, já com as listas finais de convocados. Os alemães duelam com Finlândia e EUA, es ganeses enfrentam México e País de Gales.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).

Prováveis escalações

  • Alemanha | Nübel; Kimmich, Tah, Rüdiger e Brown; Gross, Stach e Gnabry; Karl, Schade e Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
  • Gana | Zigi; Yirenkyi, Adjetey, Djiku e Köhn; Issahaku, Thomas Partey, Sibo e Semenyo; Adu e Jordan Ayew. Técnico: Otto Ado.

Ficha técnica | Alemanha x Gana 

  • Competição: Amistoso para a Copa do Mundo de 2026
  • Local: MHPArena, em Stuttgart, na Alemanha
  • Data: segunda-feira, 30 de março de 2026
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Árbitro: Stuart Attwell (ING)
Assuntos Relacionados
Kimmich em ação pela seleção da Alemanha

Jogada

Alemanha x Gana: confira onde assistir, horário e escalações

O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo.

Alexandre Mota Há 50 minutos
Wirtz comemora gol pela Alemanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, 30 de março de 2026

Alexandre Mota Há 1 hora

Jogada

Vini Jr. treina normalmente e deve reforçar o Brasil em amistoso contra a Croácia

O Brasil enfrenta a Croácia na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, nos Estados Unidos

Redação 29 de Março de 2026

Jogada

Mozart assume responsabilidade após derrota do Ceará: 'Não é terra arrasada'

Vovô perde a invencibilidade na temporada com derrota para o Retrô em Recife

Vladimir Marques 29 de Março de 2026

Jogada

Antonelli vence GP do Japão com estratégia e assume liderança da F1; Bortoleto termina em 13º

Com o triunfo, Antonelli alcança um feito histórico: aos 18 anos, torna-se o piloto mais jovem a liderar o campeonato mundial

Redação 29 de Março de 2026
homem com vilão na mao

Jogada

Compositor paulista com quase 300 hinos criados já fez 15 para times cearenses

Clubes como Caucaia, Pacajus e Pacatuba adotaram as criações de Carlos Santorelli como oficiais

Brenno Rebouças 29 de Março de 2026