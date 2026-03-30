Alemanha x Gana: confira onde assistir, horário e escalações
O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo.
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026, Alemanha e Gana se enfrentam nesta segunda-feira (30) em amistoso. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart.
As seleções estão classificadas para o Mundial. A Alemanha está no Grupo E com Costa do Marfim, Curaçao e Equador. Já Gana é parte do Grupo L com Croácia, Inglaterra e Panamá.
Após o desafio, voltam a campo em maio, já com as listas finais de convocados. Os alemães duelam com Finlândia e EUA, es ganeses enfrentam México e País de Gales.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).
Prováveis escalações
- Alemanha | Nübel; Kimmich, Tah, Rüdiger e Brown; Gross, Stach e Gnabry; Karl, Schade e Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
- Gana | Zigi; Yirenkyi, Adjetey, Djiku e Köhn; Issahaku, Thomas Partey, Sibo e Semenyo; Adu e Jordan Ayew. Técnico: Otto Ado.
Ficha técnica | Alemanha x Gana
- Competição: Amistoso para a Copa do Mundo de 2026
- Local: MHPArena, em Stuttgart, na Alemanha
- Data: segunda-feira, 30 de março de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Árbitro: Stuart Attwell (ING)
