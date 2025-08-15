Por vaga inédita na 2ª Fase, Floresta tem como trunfo 3ª melhor defesa da Série C

O Floresta vive momentos de definição na Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão, 6º colocado na 1ª Fase com 24 pontos, tem 3 jogos a realizar e garantir classificação pela 1ª vez em sua história.

O Verdão fará 2 jogos fora de casa - Confiança no domingo e Figueirense no dia 23 -e um como mandante, recebe o São Bernardo no dia 30.

E um dos trunfos do Floresta é a defesa. A equipe tem a 3ª melhor da 1ª Fase, entre os 20 participantes. O Verdão só levou 13 gols, abaixo apenas do Náutico (6 gols) e São Bernardo (9 gols). A média de gols sofridos é inferior a um por jogo.

São 7 jogos em sofrer gol em 16 rodadas, evidenciando uma consistência defensiva da equipe de Leston Junior.

Veja também Vladimir Marques Floresta pode garantir permanência na próxima rodada e encaminhar vaga no G8 da Série C

O zagueiro Ícaro capitão da equipe, autor do gol da vitória diante do Tombense na rodada anterior, destacou a campanha da equipe. Ele é o líder em média de lançamentos certos do Floresta, com 3,2 por jogo e o terceiro do elenco em cortes por jogo, com média de 2,8 por partida.

“Temos feito um trabalho muito forte aqui no Floresta. O nosso grupo tem encarado cada partida como uma verdadeira final e isso tem trazido resultados importantes pra gente. Agora estamos na reta final, são três jogos que precisamos ter muita atenção e seguir encarando como uma decisão, com muita humildade e doação dentro de campo, para que a gente possa alcançar esse grande feito na história do Floresta, que é garantir uma vaga para o quadrangular final”, disse ele.

Legenda: O Floresta tem a 3ª melhor defesa da Série C com 13 gols sofridos Foto: Kely Pereira/Floresta

Outro defensor da equipe, Thomás Kayck, destacou a importância dos últimos jogos na luta pela classificação:

“Temos consciência da importância desses últimos jogos e precisamos manter o foco e a intensidade. Estamos na disputa por uma vaga na próxima fase e brigaremos até o final por isso. Com a ajuda de Deus, entraremos em campo com bastante entrega para confirmar a classificação e levar o Floresta o mais longe possível na Série C”.

O que falta para a vaga

Hoje é Floresta é o 6º com 24 pontos, 3 a mais que o 9º colocado, o CSA, que tem 21. Além do time alagoano, ainda sonham com uma vaga no G8: Confiança, Guarani de Campinas e Ituano, todos com 20 pontos.

Se o Verdão vencer o Confiança fora e os rivais tropeçarem, a equipe cearense pode abrir 5 pontos faltando duas rodadas e ficar com a mão na vaga.