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Há duas semanas, Drubscky afirmou que o Ceará tinha a 'maior camisa da Série B'; relembre

O executivo foi desligado após derrota para o Retrô, em partida válida pela Copa do Nordeste

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:20)
Jogada

Em participação no Jogada 1º tempo, no dia 17 de março, Lucas Drubscky afirmou que o Ceará tinha a 'maior camisa da Série B'. Na ocasião, o executivo demonstrava confiança no protagonismo da equipe e reforçava a expectativa de um desempenho na competição nacional à altura do Mais Querido.

A fala repercutiu de forma positiva internamente, como um sinal de ambição dentro do planejamento alvinegro. No entanto, em menos de duas semanas, o cenário mudou, e os resultados em campo não acompanharam o discurso, aumentando a pressão sobre o trabalho desenvolvido.

O estopim para o desligamento foi a derrota para o Retrô, pela Copa do Nordeste, no último sábado (28). Com isso, a declaração passou a simbolizar o contraste entre a expectativa criada e o desfecho da passagem de Drubscky pelo Vovô.

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