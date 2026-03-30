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Brasileirão 2026: veja como está G-4 após a goleada do Athletico-PR sobre o Botafogo

Resultado teve impacto direto na tabela e mudou a configuração do G-4

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
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Legenda: A vitória levou o Athletico-PR aos 16 pontos e à vice-liderança do Brasileirão, ficando atrás apenas do Palmeiras, que soma 19
Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Athletico-PR não tomou conhecimento do Botafogo e venceu por 4 a 1, na noite deste domingo (29), na Arena da Baixada, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado teve impacto direto na tabela e mudou a configuração do G-4.

Com atuação dominante, o Furacão construiu a goleada com dois gols de Viveros, além de tentos de Aguirre e Esquivel. Pelo lado carioca, Edenilson marcou o gol de honra.

Mudança no G-4

A vitória levou o Athletico-PR aos 16 pontos e à vice-liderança do Brasileirão, ficando atrás apenas do Palmeiras, que soma 19. São Paulo e Fluminense, também com 16 pontos, completam o grupo dos quatro primeiros colocados. 

Confira o G-4 atualizado:

 1º Palmeiras – 19 pontos
 2º Athletico-PR – 16 pontos
 3º São Paulo – 16 pontos
 4º Fluminense – 16 pontos

O critério de desempate, como saldo de gols, foi determinante para a posição das equipes na tabela.

Domínio e eficiência

Mesmo com o Botafogo tendo mais posse de bola e número de finalizações, o Athletico-PR foi muito mais eficiente. A equipe aproveitou falhas defensivas do adversário e mostrou intensidade, principalmente no segundo tempo, para construir o placar elástico. 

O time paranaense chegou à terceira vitória consecutiva e vive grande fase neste início de campeonato.

Situação do Botafogo

Se por um lado o Furacão comemora a ascensão, o Botafogo vive momento delicado. Com apenas seis pontos, o time carioca ocupa a 17ª colocação e abre a zona de rebaixamento. A equipe ainda tenta se reorganizar após mudanças recentes e segue pressionada por resultados nas próximas rodadas.

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