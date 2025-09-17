Diário do Nordeste
De olho no Bahia, Condé faz trabalho com elenco dividido por setores

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena Castelão

Redação
Jogada
Legenda: Ceará segue preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileiro.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará realizou mais um dia de treinamento nesta quarta-feira (17). Sob comando de Léo Condé, o grupo participou de atividades em Porganbuçu, com foco no duelo contra o Bahia. As equipes se enfrentam nos sábado (20), em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. 

O treinador comandou atividades com trabalhos setorizados. Nele, cada posição específica trabalhou as características ligadas a ela. Já os defensores focaram nas interceptações e nos cortes. A ligação com a defesa foi trabalhada pelos meio-campistas. O ataque e os demais atletas de frente focaram nas finalizações e na criação de jogadas. 

O treinamento coletivo foi o último trabalho realizado pelos jogadores. O grupo ainda terá dois dias de treinos antes de enfrentar o Bahia, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

