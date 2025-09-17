Diário do Nordeste
Ceará tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Bahia

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (20), na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:27)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Bahia, no próximo sábado (20), às 18h30, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.

A partida é válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time animado após conquistar um empate heroico contra o Vasco, fora de casa, no último domingo (14). A venda de ingressos foi iniciada na última segunda-feira (15), com ingressos a partir de R$ 15.

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Superior Norte: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia-entrada)
  • Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
  • Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)
