Ceará tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Bahia
Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (20), na Arena Castelão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:27)
Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Bahia, no próximo sábado (20), às 18h30, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.
A partida é válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time animado após conquistar um empate heroico contra o Vasco, fora de casa, no último domingo (14). A venda de ingressos foi iniciada na última segunda-feira (15), com ingressos a partir de R$ 15.
PREÇO DOS INGRESSOS
- Superior Norte: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia-entrada)
- Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)
