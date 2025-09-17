Ceará tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Bahia

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Bahia, no próximo sábado (20), às 18h30, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.

A partida é válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, com o time animado após conquistar um empate heroico contra o Vasco, fora de casa, no último domingo (14). A venda de ingressos foi iniciada na última segunda-feira (15), com ingressos a partir de R$ 15.

PREÇO DOS INGRESSOS