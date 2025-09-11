Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

França no Ceará: ex-atleta jogou com Dinamite e Sérgio Alves e hoje atua na base | Jogada do Vozão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:21)
Jogada
Legenda: Ex-volante, França conta histórias de duelos contra Zico e passagens por Vasco, Fluminense, Botafogo e Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Destaque do Ceará no começo dos anos 2000, o ex-volante França segue formando sua história nos bastidores da base alvinegra. Campeão brasileiro pelo Vasco da Gama em 1989 e com passagens por Fluminense e Botafogo, além do Vozão, o ex-atleta bateu papo sobre sua trajetória no futebol e histórias pelo futebol cearense. Depois de pendurar as chuteiras, o profissional chegou a ser treinador, mas hoje atua no projeto piloto da Cidade Vozão.

Sob comando de Samuel Conrado, o Jogada do Vozão contou ainda com a participação ainda de Vladimir Marques. O episódio destaca a história do capixaba ainda em Caricacica, sua passagem marcante no futebol do Rio de Janeiro, com destaque para duelos com Zico e a parceria com Roberto Dinamite.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

Assuntos Relacionados
ex-jogador França que hoje comanda projeto piloto na Cidade Vozão no Ceará

Jogada

França no Ceará: ex-atleta jogou com Dinamite e Sérgio Alves e hoje atua na base | Jogada do Vozão

Redação Há 19 minutos
Troféu da Copa Sul-Americana

Jogada

Conmebol muda local da final da Sul-Americana a dois meses da decisão

Partida seria disputada no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia

Daniel Farias Há 32 minutos

Jogada

Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir, escalações e horário

Equipes e enfrentam no Mineirão

Redação Há 1 hora
Foto de Francielle Mattos

Jogada

Maior campeã na categoria Wellness, Francielle Mattos anuncia que não vai disputar Mr. Olympia 2025

Tricampeã da categoria, a atleta conhecida como "Ferrari Humana" anunciou que fará uma pausa para cuidar do corpo

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

Jogada

Palermo é regularizado e já pode comandar Fortaleza contra Vitória, na Arena Castelão

Novo técnico do Leão irá estrear com promessa de Castelão lotado

Daniel Farias 11 de Setembro de 2025
Bryan Ramírez em ação pelo LDU

Jogada

Presidente revela o que fez Ceará não contratar Bryan Ramírez, da LDU

João Paulo concedeu exclusiva ao Jogada 1º Tempo desta quarta (10)

Alexandre Mota 11 de Setembro de 2025