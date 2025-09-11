França no Ceará: ex-atleta jogou com Dinamite e Sérgio Alves e hoje atua na base | Jogada do Vozão

Destaque do Ceará no começo dos anos 2000, o ex-volante França segue formando sua história nos bastidores da base alvinegra. Campeão brasileiro pelo Vasco da Gama em 1989 e com passagens por Fluminense e Botafogo, além do Vozão, o ex-atleta bateu papo sobre sua trajetória no futebol e histórias pelo futebol cearense. Depois de pendurar as chuteiras, o profissional chegou a ser treinador, mas hoje atua no projeto piloto da Cidade Vozão.

Sob comando de Samuel Conrado, o Jogada do Vozão contou ainda com a participação ainda de Vladimir Marques. O episódio destaca a história do capixaba ainda em Caricacica, sua passagem marcante no futebol do Rio de Janeiro, com destaque para duelos com Zico e a parceria com Roberto Dinamite.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.