Com Vojvoda e cinco jogadores do Fortaleza, seleção da Copa do Nordeste é divulgada

A seleção da Copa do Nordeste de 2024 foi divulgada pelo portal oficial do torneio através das redes sociais. O Fortaleza, campeão da atual edição, conta com seis nomes no time do torneio: Brítez, Tinga, Zé Welison, Pochettino, Moisés e Juan Pablo Vojvoda. Vale lembrar que a equipe foi definida através de uma votação popular que contou com mais de 100 mil votos.

O CRB, vice-campeão, conta com cinco nomes: Matheus Albino, Fábio Alemão, Falcão, Gegê e Anselmo Ramon. O Sport também teve um nome na lista dos melhores do torneio: Felipinho.

Veja seleção da Copa do Nordeste de 2024:

O #TimeMassa @assaioficial da Copa do Nordeste 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ está formado! 😍⚽



A Seleção da Lampions foi definida pelo público, após mais de 1️⃣0️⃣0️⃣ MIL votos. Temos tricolores, alvirrubros e rubro-negro presentes na lista.

O Tricolor do Pici conquistou o seu terceiro título do Nordestão após disputa de pênaltis contra o CRB, empatando no ranking de campeões com o Sport e com o Ceará, que também somam três conquistas do torneio regional.

O Leão fica atrás apenas de Bahia e Vitória, que contam cada um com quatro títulos da Copa do Nordeste. Além da conquista de 2024, o Fortaleza também havia sido campeão do Nordestão nas temporadas 2019 e 2022.