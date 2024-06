Dirigentes, técnico e jogadores do Fortaleza foram recebidos na manhã desta terça-feira (11) pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE), após o título da Copa do Nordeste 2024, conquistado no último domingo (9).

O presidente Alex Santiago, o CEO Marcelo Paz, o técnico Juan Pablo Vojvoda e os jogadores Tinga, Yago Pikachu e Juan Martín Lucero estiveram presentes na visita. Eles levaram a taça da Copa do Nordeste, a terceira conquistada pelo Fortaleza.

VEJA FOTOS DA VISITA

Legenda: Governador Elmano de Freitas recebe Vojvoda e jogadores do Fortaleza após título da Copa do Nordeste

“Fiz questão de receber o clube para parabenizar por mais essa importante conquista. O futebol cearense tem se consolidado como a principal força do Nordeste, com seis títulos regionais nos últimos 10 anos", disse o governador Elmano após a visita.