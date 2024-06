Google homenageia Fortaleza por título da Copa do Nordeste; veja

O buscador Google homenageou o Fortaleza pelo título da Copa do Nordeste 2024, conquistado no último domingo (9), sobre o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Ao pesquisar pelo termo “Fortaleza” no Google, é exibida uma faixa com o escudo do Fortaleza e a frase “Fortaleza conquistou o campeonato Copa do Nordeste”. Simultaneamente, uma animação de fogos de artifício é exibida na tela.

Legenda: Google homenageia Fortaleza por título da Copa do Nordeste Foto: Reprodução/Google

O Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste 2024. O Tricolor do Pici venceu o CRB nos pênaltis no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), na noite deste domingo (9), e conquistou o seu terceiro título do Nordestão.

O Leão foi derrotado pela equipe alagoana no tempo normal por 2 a 0. O resultado deixou o placar agregado empatado, já que o Fortaleza havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. Nos pênaltis, o time de Vojvoda venceu o CRB por 5 a 4.