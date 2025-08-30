Diário do Nordeste
Com novidade no ataque, Fortaleza embarca para duelo contra o Internacional; veja relacionados

Equipes se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Renato Paiva, técnico do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza embarcou no início da tarde deste sábado (30), em voo fretado, para Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Tricolor do Pici enfrenta o Internacional. O técnico Renato Paiva relacionou 23 atletas para o confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. A novidade é o atacante Kayke, que poderá estrear pela equipe cearense. 

Kayke tem 19 anos e chega ao Tricolor por empréstimo junto ao Botafogo, com vínculo até 2026. O jogador foi anunciado pelo clube nesta sexta-feira. Regularizado, ele já pode estrear diante do Colorado.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS:

  • Goleiros: João Ricardo, Helton Leite e Vinicius Silvestre
  • Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson, Mancuso e Tinga
  • Zagueiros: Gastón Ávila, Cristovam e Brítez
  • Meio-campistas: Lucca Prior, Rossetto, Matheus Pereira, Pablo Roberto, Pierre e Pochettino
  • Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Lucero, Kayke e Yago Pikachu 

O Fortaleza está em 19º na tabela, com 15 pontos somados. A equipe volta a campo neste domingo (31), quando visita o Internacional em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá início às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. 

