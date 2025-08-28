Fortaleza acerta venda de Kervin e meia viaja para assinar contrato

O meia Kervin Andrade deixou o Pici e segue para Israel nesta sexta-feira (29). Ele foi vendido pelo Fortaleza ao Maccabi Tel Aviv por 1,8 milhão de euros, que corresponde a R$ 11,3 milhões na cotação atual. O venezuelano fará exames para assinar contrato com a equipe israelense.

Ele estava em São Paulo na quinta-feira (28) para retirar o visto, mas voltou a Fortaleza para se despedir de amigos. Os exames médicos serão feitos em Tel Aviv e só depois o negócio estará concretizado. O vínculo de Kervin com o Maccabi será de 4 anos, com opção de renovação por mais um.

O Maccabi levará 60% dos direitos econômicos do jogador, ficando Fortaleza e La Guaira-VEN com 20% cada. O montante da venda será dividido meio a meio entre os clubes brasileiro e venezuelano.

Veja também Jogada Fortaleza acerta venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos; Veja valores

Kervin chegou ao Pici em 2023, após empréstimo junto ao La Guaira-VEN. Depois, foi adquirido pelo Leão por US$ 650 mil (cerca de R$ 3,2 milhões). Apesar de ser tratado como joia no clube, perdeu espaço em 2025 e acumulou 15 jogos, com um gol e uma assistência.

Com 20 anos, tem constantes convocações para a seleção da Venezuela. Em janeiro, foi titular e capitão do time nacional no Sul-Americano Sub-20, sendo um dos destaques do torneio.