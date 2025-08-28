Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza acerta venda de Kervin e meia viaja para assinar contrato

Meia fará exames concluir os trâmites do negócio

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:05)
Jogada
Legenda: Fortaleza manterá 20% dos direitos econômicos de Kervin Andrade
Foto: Kael Morais/Fortaleza

O meia Kervin Andrade deixou o Pici e segue para Israel nesta sexta-feira (29). Ele foi vendido pelo Fortaleza ao Maccabi Tel Aviv por 1,8 milhão de euros, que corresponde a R$ 11,3 milhões na cotação atual. O venezuelano fará exames para assinar contrato com a equipe israelense.

Ele estava em São Paulo na quinta-feira (28) para retirar o visto, mas voltou a Fortaleza para se despedir de amigos. Os exames médicos serão feitos em Tel Aviv e só depois o negócio estará concretizado. O vínculo de Kervin com o Maccabi será de 4 anos, com opção de renovação por mais um.

O Maccabi levará 60% dos direitos econômicos do jogador, ficando Fortaleza e La Guaira-VEN com 20% cada. O montante da venda será dividido meio a meio entre os clubes brasileiro e venezuelano.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza acerta venda de Gustavo Mancha ao Olympiacos; Veja valores

Kervin chegou ao Pici em 2023, após empréstimo junto ao La Guaira-VEN. Depois, foi adquirido pelo Leão por US$ 650 mil (cerca de R$ 3,2 milhões). Apesar de ser tratado como joia no clube, perdeu espaço em 2025 e acumulou 15 jogos, com um gol e uma assistência.

Com 20 anos, tem constantes convocações para a seleção da Venezuela. Em janeiro, foi titular e capitão do time nacional no Sul-Americano Sub-20, sendo um dos destaques do torneio.

 

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Internacional tem três retornos e uma dúvida contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Fortaleza visita o Colorado neste domingo pela Série A

Vladimir Marques Há 36 minutos
Kervin Andrade vendido pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta venda de Kervin e meia viaja para assinar contrato

Meia fará exames concluir os trâmites do negócio

Brenno Rebouças Há 39 minutos

Jogada

Juventude terá pelo menos três desfalques para duelo com o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam no sábado, no Castelão

Redação Há 47 minutos

Jogada

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Entre as novidades para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo está Flaco López, do Palmeiras

AFP Há 57 minutos
robinho

Jogada

Condenado por estupro, Robinho seguirá preso após decisão do STF

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão

Redação Há 1 hora
Capa do Jogada do Vozão traz destaque para o meia-atacante Vina

Jogada

Raio-X das contratações do Ceará na janela de transferências | Jogada do Vozão #30

Episódio faz balanço da janela de transferências do Ceará, que trouxe cinco jogadores

Redação Há 2 horas