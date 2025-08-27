Diário do Nordeste
Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade; veja valores

O meia venezuelano foi negociado em definido para um time de Israel

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 17:15)
Jogada
Legenda: O meia Kervin Andrade acumulou 50 jogos pelo profissional do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza encaminhou a venda do meia venezuelano Kervin Andrade para o Maccabi Tel Aviv, de Israel. A negociação é próxima de € 1,8 milhão (aproximadamente R$ 11,3 milhões na cotação atual), com manutenção de 20% dos direitos econômicos. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Vale ressaltar que o passe do meio-campo era dividido entre Fortaleza e Deportivo La Guaira, da Venezuela, com 50% para cada. No acordo, o time israelense adquiriu 30% dos direitos de cada, ficando com 60%. Logo, do valor total da venda, o montante será dividido igualmente entre os dois clubes vendedores.

Tido como uma das principais joias do Pici, perdeu espaço em 2025 e acumulou 15 jogos, com um gol e uma assistência. A chegada ocorreu em 2023, após empréstimo junto ao La Guaira-VEN. Depois, foi adquirido pelo Leão por US$ 650 mil (cerca de R$ 3,2 milhões).

O contrato inicial era até 2028, com 50% dos direitos econômicos. No geral, foram 50 partidas, com oito gols e seis assistências pelo profissional.

Com 20 anos, é uma peça constante na seleção da Venezuela. Em janeiro, foi titular e capitão do time nacional no Sul-Americano Sub-20, sendo um dos destaques do torneio.

