Lucas Crispim retorna ao Fortaleza com vínculo até 2026; saiba detalhes

O meia Lucas Crispim está de volta ao Fortaleza. O jogador de 33 anos. A informação foi dada inicialmente pelo canal Expresso Tricolor e confirmada pelo Diário do Nordeste. O atleta estava no Buriram United, da Tailândia, e chega com vínculo até o fim de 2026.

O atleta defendeu o Tricolor do Pici entre 2021 e 2023. Em seguida, se transferiu para a equipe tailandesa. O jogador fez 108 partidas pela equipe cearense, marcou nove gols e deu 17 assistências.

O atleta já havia demonstrado interesse em retornar ao clube nesta janela de transferências. No entanto, o staff dele foi comunicado pela diretoria do Tricolor que a negociação não avançaria por decisão de Renato Paiva. O técnico entendia que o jogador não se encaixaria no estilo de jogo da equipe.

O Fortaleza está em 19º na tabela, com 15 pontos somados. A equipe volta a campo neste domingo (31), quando visita o Internacional em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá início às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.