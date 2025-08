Por decisão de Renato Paiva, Fortaleza não avança em negociação com Lucas Crispim

O meia Lucas Crispim não vai retornar ao Fortaleza nesta janela de transferências. O staff do jogador foi comunicado pela diretoria do Tricolor que a negociação não vai andar. A decisão foi do técnico Renato Paiva, que entende que o perfil do atleta não encaixaria com o estilo de jogo dele.

O Fortaleza tinha em mãos uma oferta do jogador, adequada aos padrões salariais do clube, e Crispim tinha o desejo de voltar a vestir a camisa tricolor. Com outras sondagens no mercado da bola, o meia deu prioridade ao Leão e esperou um retorno, que foi dado durante esta semana. O próprio CEO do clube, Marcelo Paz, explicou a decisão aos representantes do atleta.

Em entrevista ao Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM 92.5, o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, confirmou que a decisão pela contratação de qualquer atleta precisa do aval do treinador. "A última palavra é do treinador, ele fala se quer o jogador e a partir daí vamos para a negociação financeira”, disse.

Crispim estava há duas temporadas no Buriram, da Tailândia. Ele defendeu o Fortaleza entre 2021 e 2023, e criou uma identificação com o clube.

Com o encerramento das conversas com Crispim, o Fortaleza encaminhou a contratação do meia Yeison Guzmán, colombiano que defende o Torpedo-RUS. Resta apenas definir o modelo do negócio, se compra ou troca de atletas.