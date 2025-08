Fortaleza define quantidade e posições de reforços para a janela; veja detalhes

O Fortaleza ainda pretende fazer cinco contratações nesta janela de transferências de meio de temporada, confirmou o diretor de futebol Sérgio Papellin, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (1º).

O dirigente do Tricolor do Pici também confirmou quais são as posições que o clube pretende reforçar neste meio de temporada: um goleiro, um zagueiro, um primeiro volante, um segundo volante e um meia-atacante.

Ainda de acordo com Sérgio Papellin, o Fortaleza já está negociando há muito tempo com um primeiro volante, que ainda não teve o seu nome revelado. Além disso, o Diário do Nordeste noticiou que o Leão fechou a contratação do meia-atacante Yeison Guzmán.

Nos próximos dias, o jogador colombiano viaja para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube, que deve ser longo. O jogador pode ser adquirido em definitivo pelo Fortaleza ou trocado por algum outro atleta do próprio clube.