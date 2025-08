Corinthians deve poupar titulares contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Corinthians deve utilizar uma equipe alternativa contra o Fortaleza, no domingo (3), pela Série A do Brasileirão 2025. O Timão terá uma decisão no meio de semana, pela Copa do Brasil, e pode preservar alguns jogadores titulares na partida contra o Fortaleza.

Nomes como Matheusinho, André Ramalho, Matheus Bidu, José Martínez, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto podem ficar no banco de reservas, como contra o Botafogo, antes do jogo de ida contra o Palmeiras, na Copa do Brasil.

Diante da possibilidade de poupar titulares, o técnico Dorival Júnior pode levar a campo a seguinte escalação titular: Hugo Souza; Mana, Gustavo Henrique, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles, Bahia e André Carrillo; Talles Magno e Romero.

Corinthians e Fortaleza entram em campo no próximo domingo (3), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para disputar a 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Corinthians é o 11º colocado, com 21 pontos. O Fortaleza é o 18º, com 14 pontos.