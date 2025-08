Ao vivo: Sérgio Papellin fala sobre goleiros e reforços do Fortaleza

Sérgio Papellin, diretor de futebol do Fortaleza, participa ao vivo do programa Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (2). O executivo tricolor fala sobre o mercado da bola do Leão, com contratações e saídas, além do debate sobre a titularidade no gol do Tricolor, com as lesões de João Ricardo e Brenno e falhas do Magrão contra o Grêmio.

O Jogada 1º Tempo é transmitido na rádio, pela Verdinha FM 92.5, na televisão, pela TV Diário, canal 22, e na internet, no canal do Jogada no YouTube (@jogadasvm). Sérgio Papellin participará do programa, que conta com apresentação de Denise Santiago e comentários de Daniel Farias João Bandeira Neto.