Trajetória de Erandir no Fortaleza como atleta e treinador das Leoas do Pici | Jogada do Leão #30

Episódio tem a participação do Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:03)
Jogada
Legenda: Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas

Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina do Tricolor de Aço, além das conquistas importante quando defendia as cores do Leão do Pici, cravou um momento histórico para as Leoas: a conquista da Série A1 do Brasileirão. O atleta conta um pouco desse momento e da relação dele com o futebol.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação do Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO:

 
