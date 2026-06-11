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Veja fotos da vitória do México sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo 2026

Equipes se enfrentaram no Estádio Azteca, na Cidade do México

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:12)
Jogada
Legenda: Raúl Jiménez fez o segundo gol do México.
Foto: Foto por TAKUYA MATSUMOTO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

Mais de 80 mil pessoas lotaram o Estádio Azteca para acompanhar a abertura da Copa do Mundo de 2026. O México fez valer o apoio da torcida e venceu o primeiro confronto por 2 a 0 diante da África do Sul nesta quinta-feira (11). Quiñones abriu o placar e Raúl Jiménez selou a vitória. As equipes fazem parte do Grupo A. Confira imagens da partida que teve também shows de Shakira e Belinda. Ao todo, 48 seleções participam da competição.

VEJA IMAGENS:

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Legenda: Jogadores do México comemoram gol de Quiñones.
Foto: YURI CORTEZ / AFP

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Legenda: Quiñones marcou o primeiro gol do México.
Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP

publico
Legenda: Público lota o Estádio Azteca.
Foto: TAKUYA MATSUMOTO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

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Legenda: México x África do Sul, no Estádio Azteca.
Foto: CARL DE SOUZA / AFP

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