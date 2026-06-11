Veja fotos da vitória do México sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo 2026

Mais de 80 mil pessoas lotaram o Estádio Azteca para acompanhar a abertura da Copa do Mundo de 2026. O México fez valer o apoio da torcida e venceu o primeiro confronto por 2 a 0 diante da África do Sul nesta quinta-feira (11). Quiñones abriu o placar e Raúl Jiménez selou a vitória. As equipes fazem parte do Grupo A. Confira imagens da partida que teve também shows de Shakira e Belinda. Ao todo, 48 seleções participam da competição.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Jogadores do México comemoram gol de Quiñones. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Legenda: Quiñones marcou o primeiro gol do México. Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP

Legenda: Público lota o Estádio Azteca. Foto: TAKUYA MATSUMOTO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

Legenda: México x África do Sul, no Estádio Azteca. Foto: CARL DE SOUZA / AFP