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Em jogo com três vermelhos, México vence África do Sul na abertura da Copa do Mundo

A partida ocorreu nesta quinta-feira (11), no estádio Azteca

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 18:10)
Jogada
Legenda: O atacante Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo para o México
Foto: Yuri Cortez / AFP

Uma civilização inteira em campo no pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026. O estádio Azteca, na Cidade do México, foi palco de celebração do povo mexicano nesta quinta-feira (11), no primeiro jogo do Mundial, que teve vitória do México por 2 a 0 contra a África do Sul, com gols dos atacantes Quiñones e Raúl Jiménez. Em campo, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio chamou atenção ao aplicar três cartões vermelhos, sendo um nos donos da casa (Montes) e dois aos visitantes (Zwane e Sithole). 

Assim, a equipe assume a liderança provisória do Grupo A, com três pontos. O complemento da 1ª rodada ocorre às 23h, nos EUA, com a Coreia do Sul x República Tcheca.

O jogo

Em alta vantagem, a arquibancada cantou durante toda a partida. E gritou “olé” nos toques iniciais. Melhor no jogo, o México abriu o placar ao roubar bola na entrada da área, aos 8, com pressão na defesa africana. O detalhe: quem marcou nasceu na Colômbia e foi criticado devido à naturalização.

A barreira patriótica foi superada pela miscigenação, com o artilheiro do Campeonato Saudita ditando o ritmo da equipe nacional. Aos 41, Quiñones recebeu na intermediária e finalizou direto na trave.

Com dificuldade na parte ofensiva, os africanos até tiveram mais posse no fim, mas não conseguiram assustar a meta do goleiro Tala Rangel. Assim, o placar parcial foi mantido com a vitória mexicana.

O atacante Raúl Jiménez comemora gol pelo México
Legenda: O centroavante Raúl Jiménez ampliou o placar no 2º tempo do estádio Azteca
Foto: Yuri Cortez / AFP

Na volta do intervalo, o México permanenceu com mais ímpeto. Aos 2, Quiñones recuperou bola no meio e arriscou de cobertura, mas o goleiro sul-africano Williams. Já aos 4, o volante Sithole deixou a África do Sul com um a menos ao ser expulso por falta no meia  Brian Gutiérrez quando era o último homem, aumentando a pressão dos mexicanos.

Aos 21, o volume surtiu efeito, com os donos da casa ampliando o placar. Em bela trama no campo de ataque, Alvarado chegou na linha de fundo e cruzou para Raúl Jiménez.

Com controle das ações, o México diminuiu o ritmo e ainda ganhou mais um bônus: ficar com dois a mais. Isso porque o atacante sul-africano Zwane, que entrou no 2º tempo, recebeu vermelho após suporte do árbitro de vídeo (VAR) por agressão no atacante mexicano Alvarado, deixando o time com apenas nove em campo.

Apesar da vantagem, o México não ampliou a intensidade. No fim, aos 46, ainda sofreu um susto com a expulsão do zagueiro Montes, encerrando o jogo com 10 em campo.  

Escalações

  • México | Tala Rangel; Israel Reyes, Montes, Vásquez e Gallardo; Érick Lira (Álvarez), Gutiérrez (Luis Cháves) e Fidalgo (Mora); Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González) e Quiñones (Vega). Técnico: Javier Aguirre.
  • África do Sul | Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi e Modiba (Appollis); Mokoena, Sithole e Adams (Zwane); Foster (Mbatha) e Rayners (Makgopa). Técnico: Hugo Broos.

México 2x0 África do Sul | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo de 2026 | 1ª rodada, do Grupo A
  • Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
  • Data: quinta-feira, dia 11 de junho
  • Horário: 16h
  • Gols: Quiñones aos 8' 1T (1x0) e Raúl Jiménez aos 21' 2T (2x0)
  • Cartões amarelos: Gutiérrez (México); Sibisi e Mokoena (África do Sul)
  • Cartão vermelho: Montes (México); Sithole e Zwane (África do Sul). 
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
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