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Quem marcou o primeiro gol da Copa do Mundo 2026? México abre o placar no jogo inaugural

Seleção enfrenta a África do Sul no Estádio Azteca

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:26)
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Legenda: México abre o placar diante da África do Sul.
Foto: Foto por YURI CORTEZ / AFP

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11). Após a cerimônia de abertura, México e África do Sul entraram em campo para o jogo inaugural. Mais de 80 mil pessoas lotaram o estádio para o evento que também será sediado por Canadá e Estados Unidos. Mas, afinal, quem marcou o primeiro gol desta edição do Mundial? 

O primeiro gol ocorreu aos oito minutos do primeiro tempo. Os donos da casa pressionaram e abriram o placar com Quiñones. Após erro de Sithole, Lira fez o desarme e ajeitou para o camisa 16 chutar e fazer a festa da torcida. 

Coreia e República Tcheca entram em campo também nesta quinta-feira, a partir das 23 horas (de Brasília). As equipes também integram o Grupo A.  A Copa do Mundo de 2026 tem a participação de 48 seleções pela primeira vez. 

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