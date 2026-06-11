Quem marcou o primeiro gol da Copa do Mundo 2026? México abre o placar no jogo inaugural

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11). Após a cerimônia de abertura, México e África do Sul entraram em campo para o jogo inaugural. Mais de 80 mil pessoas lotaram o estádio para o evento que também será sediado por Canadá e Estados Unidos. Mas, afinal, quem marcou o primeiro gol desta edição do Mundial?

O primeiro gol ocorreu aos oito minutos do primeiro tempo. Os donos da casa pressionaram e abriram o placar com Quiñones. Após erro de Sithole, Lira fez o desarme e ajeitou para o camisa 16 chutar e fazer a festa da torcida.

Coreia e República Tcheca entram em campo também nesta quinta-feira, a partir das 23 horas (de Brasília). As equipes também integram o Grupo A. A Copa do Mundo de 2026 tem a participação de 48 seleções pela primeira vez.