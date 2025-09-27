Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com nova vitória, Fortaleza mantém tabu de 45 anos contra o Sport em casa

As equipes se enfrentaram neste sábado (27), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 19:31)
Jogada
Legenda: O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0, na Arena Castelão, pela Série A de 2025
Foto: Ismael Soares / SVM

A vitória do Fortaleza contra o Sport por 1 a 0, neste sábado (27), foi essencial na luta pela permanência na Série A, mas também teve um peso histórico: manteve um tabu de 45 anos no confronto. Com o novo resultado positivo, o time tricolor ampliou a invencibilidade em casa no duelo para 13 partidas, consolidando a marca expressiva.

No recorte geral, como mandante, a equipe cearense foi derrotada apenas uma vez no clássico nordestino, em 1980, ainda pela Taça de Prata. Depois disso, já são 13 jogos sem derrota, com oito vitórias e cinco empates. O detalhe é que os últimos quatro confrontos pela capital alencarina também terminaram com triunfos do Fortaleza.

Apesar da rivalidade entre os clubes crescer nos últimos anos, com um caso trágico de violência em 2024 em Recife contra a delegação cearense, além das disputas de pontos pelo Brasileirão e uma final (2022) e uma semifinal (2024) pela Copa do Nordeste, é fato que o Leão que habita a Terra da Luz tem ampla vantagem recentemente.

Ao considerar os duelos nos dois Estados, o Fortaleza já ostenta um tabu de nove jogos sem perder para o rival pernambucano. Ao todo, são seis partidas e três empates no recorte. A última derrota foi em 2021, quando perdeu por 1 a 0 no Brasileirão de 2020, com um gol de Thiago Neves, na Ilha do Retiro.

Tabu do Fortaleza contra o Sport

  1. Fortaleza 1x0 Sport | Série A de 2025
  2. Sport 0x0 Fortaleza | Série A de 2025
  3. Sport 0x2 Fortaleza | Fase de Grupos - Copa do Nordeste de 2025
  4. Sport 1x4 Fortaleza | Semifinal - Copa do Nordeste de 2025
  5. Sport 1x1 Fortaleza | Fase de Grupos - Copa do Nordeste de 2024
  6. Fortaleza 1x0 Sport | Final - Copa do Nordeste de 2022
  7. Sport 1x1 Fortaleza | Final - Copa do Nordeste de 2022
  8. Sport 0x1 Fortaleza | Série A de 2021
  9. Fortaleza 1x0 Sport | Série A de 2021
