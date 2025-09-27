João Ricardo celebra vitória do Fortaleza sobre o Sport e destaca ‘luta’ na Série A

Ganhar jogos, mesmo sem demonstrar um futebol bonito. Foi assim que o goleiro João Ricardo definiu o caminho do Fortaleza na luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Foi assim também que ele interpretou a atuação do time na vitória sobre o Sport, neste sábado.

“Hoje foi mais um jogo em que nos defendemos muito bem e ganhamos de 1 a 0. Talvez não seja o futebol mais bonito demonstrado, mas a gente precisa, talvez, não mostrar o futebol bonito e ganhar jogos. Dos últimos três, ganhamos dois”, disse o jogador em entrevista após a partida.

Na avaliação de João Ricardo, o confronto direto entre as equipes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro foi “difícil, uma luta do início ao fim”. Apesar disso, o Fortaleza conseguiu a vitória pelo placar mínimo, com um gol de Lucas Sasha. Na defesa, João Ricardo fez defesas importantes e garantiu a vitória tricolor.

É enorme a importância de uma vitória dentro de casa. Ninguém gosta de jogar aqui contra a gente. Quem puder comparecer, a partir de agora, o máximo possível, vai ser muito importante. Não estamos fazendo um grande ano, mas o torcedor pode ficar ciente de que estamos trabalhando muito para reverter isso, e eles vão ser muito importantes nessa reta final. João Ricardo Goleiro do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando recebe o São Paulo, em jogo que será disputado também na Arena Castelão. O Leão ocupa atualmente a 19ª posição na tabela, com 21 pontos conquistados, mesma pontuação do Juventude, o 18º.