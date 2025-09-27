Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Ricardo celebra vitória do Fortaleza sobre o Sport e destaca ‘luta’ na Série A

Goleiro teve grande atuação e fez defesas importantes na partida

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 19:15)
Jogada
Legenda: João Ricardo durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão
Foto: Ismael Soares/SVM

Ganhar jogos, mesmo sem demonstrar um futebol bonito. Foi assim que o goleiro João Ricardo definiu o caminho do Fortaleza na luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Foi assim também que ele interpretou a atuação do time na vitória sobre o Sport, neste sábado.

“Hoje foi mais um jogo em que nos defendemos muito bem e ganhamos de 1 a 0. Talvez não seja o futebol mais bonito demonstrado, mas a gente precisa, talvez, não mostrar o futebol bonito e ganhar jogos. Dos últimos três, ganhamos dois”, disse o jogador em entrevista após a partida.

Na avaliação de João Ricardo, o confronto direto entre as equipes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro foi “difícil, uma luta do início ao fim”. Apesar disso, o Fortaleza conseguiu a vitória pelo placar mínimo, com um gol de Lucas Sasha. Na defesa, João Ricardo fez defesas importantes e garantiu a vitória tricolor.

É enorme a importância de uma vitória dentro de casa. Ninguém gosta de jogar aqui contra a gente. Quem puder comparecer, a partir de agora, o máximo possível, vai ser muito importante. Não estamos fazendo um grande ano, mas o torcedor pode ficar ciente de que estamos trabalhando muito para reverter isso, e eles vão ser muito importantes nessa reta final.
João Ricardo
Goleiro do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando recebe o São Paulo, em jogo que será disputado também na Arena Castelão. O Leão ocupa atualmente a 19ª posição na tabela, com 21 pontos conquistados, mesma pontuação do Juventude, o 18º.

Assuntos Relacionados
‘Pelo amor de Deus, vamos lotar’, pede Lucas Sasha para Fortaleza x São Paulo

Jogada

‘Pelo amor de Deus, vamos lotar’, pede Lucas Sasha para Fortaleza x São Paulo

Equipes se enfrentam na Arena Castelão na quinta-feira, às 19h30

Daniel Farias Há 17 minutos
Atletas de Fortaleza e Sport disputam bola

Jogada

Com nova vitória, Fortaleza mantém tabu de 45 anos contra o Sport em casa

As equipes se enfrentaram neste sábado (27), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 45 minutos
Foto de João Ricardo durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

João Ricardo celebra vitória do Fortaleza sobre o Sport e destaca ‘luta’ na Série A

Goleiro teve grande atuação e fez defesas importantes na partida

Daniel Farias Há 1 hora
Foto dos jogadores Deyverson e Breno Lopes, do Fortaleza, que deve disputar sete jogos em agosto de 2025, com partidas da Série A do Brasileirão e da Libertadores

Jogada

Palermo escala Fortaleza com Deyverson titular e estreia na zaga; veja time que enfrenta o Sport

Há também novidades no banco de reservas, como o meia-atacante Guzmán e o ponta Herrera

Daniel Farias 27 de Setembro de 2025
Atlético de Madrid goleia Real Madrid no Campeonato Espanhol

Jogada

Atlético de Madrid goleia Real Madrid no Campeonato Espanhol com brilho argentino

Apesar da derrota, o Real Madrid permanece momentaneamente na liderança

Daniel Farias 27 de Setembro de 2025
Foto de Vasco e Cruzeiro se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional às 18h30, em São Januário.

Jogada

Vasco x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 25ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* 27 de Setembro de 2025