Com gols 'relâmpago', Fortaleza vence Novorizontino e avança à terceira fase da Copinha

O Tricolor do Pici abriu 2 a 0 com menos de 10 minutos de jogo e conseguiu sair com a classificação

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:13)
Jogada
Legenda: O Tricolor do Pici abriu 2 a 0 com menos de 10 minutos de jogo e conseguiu sair com a classificação
Foto: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC

Pela segunda fase da Copinha, o Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1, nesta terça-feira (13), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e se classificou para a terceira fase. Os gols do Tricolor do Pici foram marcados pelo chileno Tomás Roco e o centroavante Caio Wesley.

Com o resultado, o Leão segue com 100% de aproveitamento na competição e espera o vencedor do confronto entre Itaquaquecetuba-SP e União Mogi-SP.

A equipe comandada por Léo Porto venceu todos os quatro jogos que disputou no torneio e segue invicta em busca de superar a sua melhor campanha na Copa São Paulo. Em 2023, o Tricolor chegou às quartas de final, onde foi eliminado pelo Santos.

