Com gols 'relâmpago', Fortaleza vence Novorizontino e avança à terceira fase da Copinha
O Tricolor do Pici abriu 2 a 0 com menos de 10 minutos de jogo e conseguiu sair com a classificação
Pela segunda fase da Copinha, o Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1, nesta terça-feira (13), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e se classificou para a terceira fase. Os gols do Tricolor do Pici foram marcados pelo chileno Tomás Roco e o centroavante Caio Wesley.
Com o resultado, o Leão segue com 100% de aproveitamento na competição e espera o vencedor do confronto entre Itaquaquecetuba-SP e União Mogi-SP.
A equipe comandada por Léo Porto venceu todos os quatro jogos que disputou no torneio e segue invicta em busca de superar a sua melhor campanha na Copa São Paulo. Em 2023, o Tricolor chegou às quartas de final, onde foi eliminado pelo Santos.
