Ceará regulariza goleiro Jorge e lateral Fernando, que podem estrear na quarta-feira
Vovô joga contra o Ferroviário nesta quarta-feira no PV pela 3ª rodada do Estadual
O Ceará regularizou seus dois últimos reforço para a temporada 2026. O goleiro Jorge e o lateral-esquerdo Fernando.
Ambos tiveram seus registros publicados no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já podem estrear pelo Vovô na quarta-feira (14), contra o Maranguape, às 21h30 no PV, caso o técnico Mozart queira.
A partida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense marca a estreia do time principal do Vozão. Na estreia no Estadual, o time Sub-20 do Vovô venceu o Floresta por 1x0 no Domngão.
Também regularizados
Os outros reforços para a temporada, o lateral-direito Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano, já estão regularizados.
Assim, como Zanocelo, que com um novo contrato, foi regularizado no último dia 9.