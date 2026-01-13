Diário do Nordeste
Ceará regulariza goleiro Jorge e lateral Fernando, que podem estrear na quarta-feira

Vovô joga contra o Ferroviário nesta quarta-feira no PV pela 3ª rodada do Estadual

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Jogada
Legenda: O goleiro Jorge e lateral Fernando estão regularizados
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará regularizou seus dois últimos reforço para a temporada 2026. O goleiro Jorge e o lateral-esquerdo Fernando.

Ambos tiveram seus registros publicados no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já podem estrear pelo Vovô na quarta-feira (14), contra o Maranguape, às 21h30 no PV, caso o técnico Mozart queira. 

Legenda: Fernando e Jorge sairam no BID nesta terça-feira (13)
Foto: Reprodução / CBF

A partida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense marca a estreia do time principal do Vozão. Na estreia no Estadual, o time Sub-20 do Vovô venceu o Floresta por 1x0 no Domngão.

Também regularizados

Os outros reforços para a temporada, o lateral-direito Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano, já estão regularizados.

Assim, como Zanocelo, que com um novo contrato, foi regularizado no último dia 9.

