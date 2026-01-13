Maracanã x Horizonte: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Maracanã e Horizonte entram em campo nesta terça-feira (13), pela 3ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. As duas equipe se enfrentam às 19 horas no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.

Onde Assistir

Transmissão pela FCF TV, no Youtube

Palpites

Como chegam as equipes

As duas equipes são integrantes do Grupo A e estão fora da zona de classificação para a 2ª Fase.

O time da casa, o Alvianil, perdeu as duas partidas que fez - Ferrovário e Quixadá - e tenta evitar a eliminação precoce.

Já o Galo do Tabuleiro, empatou em casa na estreia diante do Quixadá em 0x0 e faz apenas seu segundo jogo no certame, após ter folgado na 2ª rodada.

O Horizonte terá dois reforços, após retorno de dois jogadores que estavam emprestados ao Boa Esporte/MG: o atacante Betinho e o lateral-esquerdo Caio Pedro.

Legenda: Adriano Albino é o treinador do Horizonte para o Campeonato Cearense Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

Treinador do Galo, Adriano Albino falou da preparação com a semana cheia e a expectativa para o confronto.

"Estamos preparados. Foram dias produtivos, preparamos bem a equipe e os jogadores são responder bem. Analizamos todos os cenários possíveis. O campeonato é equilibrado. Será assim até o final. E não tenha dúvida que este jogo também será. Há a necessidade de vencer nossa e do nosso adversário. A gente espera fazer um grande jogo para nos aproximarmos da vitória".

Prováveis Escalações

Maracanã

Douglas Dias, Vinicius Oliveira, Guilherme, Geilson, Edvane, Lincoln, Thalison, Robert, Valdo Paraíba, Júnior Goiaba e Soares. Técnico: Júnior Cearense

Horizonte

Frank, Daelson Moura, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max Silva, Ramos, Athyrson Oliveira, Alan Calbergue, Betinho, Italo e Willian Anicete. Técnico: Adriano Albino