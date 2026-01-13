Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Novorizontino pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Leão entra em campo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza foi líder de seu grupo na 1ª Fase com 100% de aproveitamento
Foto: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira (13), pela 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrenta o Novorizontino, às 11h (de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

A fase é a primeira de mata-mata do torneio, que conta com 64 clubes e 32 confrontos.

Por se tratar de jogo único, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1 e no Youtube

Palpites

inter@

Como chega o Fortaleza

O Leão se classificou como líder do Grupo 23 com 9 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe do técnico Léo Porto venceu o Centro Olímpico/SP (1x0), 
Confiança-PB (4x2) e União Mogi (5x1).

Após cumprirem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro João Lima e o volante Bruninho voltam a ficar à disposição da comissão técnica. 
Para o confronto diante do Novorizontino, o Fortaleza não terá atletas suspensos.

Já o Tigre, foi o vice-líder do Grupo 24, com 5 pontos. O time venceu o Náutico/PE, e empatou com o  Itaquaquecetuba (0x0) e Juventude Samas (2x2).

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza x Novorizontino pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Leão entra em campo pela 2ª Fase, a primeira de mata-mata

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Ceará vence Athletico/PR por 2 a 1 e garante vaga na 3ª Fase da Copinha

Vovô venceu com gols de Adriano Bispo e Rian Patric

Vladimir Marques 12 de Janeiro de 2026
atleta

Jogada

Ceará anuncia a contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio, até o fim de 2027

Atleta já treina com o restante do elenco alvinegro

Crisneive Silveira 12 de Janeiro de 2026
Foto de C.J. Stroud durante Houston Texans x Los Angeles Rams na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira jogos de futebol americano ao vivo dos playoffs da NFL 2025/2026

Daniel Farias 12 de Janeiro de 2026
Cavaliers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 12 de Janeiro de 2026
Foto de Matheusinho, do Sport, que deve ser o novo reforço do Ceará

Jogada

Ceará encaminha contratação do atacante Matheusinho; veja detalhes

Matheusinho, que estava no Sport, deve ser o novo contratado do Vovô para 2026

Ian Laurindo* 12 de Janeiro de 2026