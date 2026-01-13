Fortaleza x Novorizontino pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira (13), pela 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão enfrenta o Novorizontino, às 11h (de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

A fase é a primeira de mata-mata do torneio, que conta com 64 clubes e 32 confrontos.

Por se tratar de jogo único, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da Xsports na tv aberta, canal 11.1 e no Youtube

Palpites

Como chega o Fortaleza

O Leão se classificou como líder do Grupo 23 com 9 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe do técnico Léo Porto venceu o Centro Olímpico/SP (1x0),

Confiança-PB (4x2) e União Mogi (5x1).

Após cumprirem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro João Lima e o volante Bruninho voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Para o confronto diante do Novorizontino, o Fortaleza não terá atletas suspensos.

Já o Tigre, foi o vice-líder do Grupo 24, com 5 pontos. O time venceu o Náutico/PE, e empatou com o Itaquaquecetuba (0x0) e Juventude Samas (2x2).