Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (13)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
Jogada
Legenda: San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder se enfrentam nesta terça-feira pela NBA
Foto: ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (13) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (13), NA NBA

  • 21h30 | Phoenix Suns vs Miami Heat | League Pass
  • 22h | Chicago Bulls vs Houston Rockets | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks | League Pass
  • 22h | Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans | League Pass
  • 22h | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder | Prime Video
Jogada

Maracanã x Horizonte: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 59 minutos
