Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (13)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:15)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (13) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (13), NA NBA
- 21h30 | Phoenix Suns vs Miami Heat | League Pass
- 22h | Chicago Bulls vs Houston Rockets | League Pass
- 22h | Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks | League Pass
- 22h | Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans | League Pass
- 22h | San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder | Prime Video
Assuntos Relacionados