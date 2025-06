Com erros para corrigir, Fortaleza é dono da 2ª pior defesa do Campeonato Brasileiro

A parada do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da FIFA deve servir para o Fortaleza corrigir um dos seus principais problemas nos 12 primeiros jogos do brasileirão: a sua defesa. Uma das grandes marcas do Fortaleza na campanha de sucesso na Série A do Campeonato Brasileiro 2024 - tendo ficado na 4ª colocação com 68 pontos, foi a atuação defensiva. Neste ano de 2025, entretanto, este tem sido um grande problema no time.

O Tricolor do Pici detém a 2ª pior defesa da competição, empatado com os mesmos 18 gols sofridos com o Sport e Internacional.

Como prova do desempenho abaixo da defesa, sem falar do desempenho de toda temporada, o Santos, adversário que ganhou do Fortaleza por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª rodada na Arena Castelão, havia marcado um gol nos últimos seis jogos. Contra o Leão, a equipe do Peixe marcou três vezes e empurrou o Tricolor para o Z4.

Na frente somente do Juventude, que levou 24 gols em 12 rodadas, o Fortaleza teve seis jogos sem ser vazado. Apesar do número razoável, o Fortaleza chegou a levar por placares grandes, como a derrota de 5 a 0 para o Flamengo e 3 a 0 para o Vasco.

Ao todo na temporada, o Leão disputou 36 jogos e já tomou, até o momento, 37 gols. Ou seja, o time tem uma média de aproximadamente um gol sofrido por jogo. Para um time que busca reverter a situação e conquistar coisas grandes na temporada, isso é um dos reflexos para o insucesso do Tricolor na temporada.

CLASSIFICAÇÃO DE MELHORES DEFESAS DA SÉRIE A

Legenda: Leão tá empatado com Sport e Internacional na 2ª posição de pior defesa do Campeonato Brasileiro com 18 gols sofridos. Juventude é a pior campanha com 24 gols sofridos. Foto: Divulfação/Site Departamento de Matemática UFMG

LINHA DEFENSIVA DO FORTALEZA

No seu plantel, o Leão do Pici conta com Brenno e João Ricardo no gol; Gastón Ávila, Benjamín Kuscevic, Emanuel Brítez, Gustavo Mancha, David Luiz como opções na zaga e Felipe Jonatan, Diogo Barbosa, Bruno Pacheco, Eros Mancuso e Tinga nas laterais.

* João Bandeira Neto