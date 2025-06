Fortaleza vai para a data Fifa com 27% de aproveitamento e dentro da zona de rebaixamento na Série A

O Fortaleza chega à pausa da data Fifa em situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Após 12 rodadas disputadas, o Tricolor do Pici ocupa a 18ª colocação na tabela, com apenas 10 pontos somados — desempenho que representa um aproveitamento de aproximadamente 27%. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda venceu dois jogos, empatou quatro e sofreu seis derrotas, com 12 gols marcados e 18 sofridos, saldo negativo de seis gols.

A derrota por 3 a 2 para o Santos, na noite desta quinta-feira (12), na Arena Castelão, agravou o momento ruim da equipe. Nos últimos oito jogos, considerando também compromissos pela Copa do Brasil e pela Libertadores, o Fortaleza venceu apenas um — a goleada por 5 a 0 sobre o Juventude — e perdeu seis. O time já acumula mais de 30 dias sem saber o que é vencer.

Com a interrupção do Brasileirão devido à data Fifa, o clube terá um período fundamental para reorganizar o elenco, buscar reforços no mercado e encontrar soluções para reagir. A expectativa é que o intervalo sirva para recuperar a confiança, corrigir falhas e reencontrar o caminho das vitórias.

A campanha atual acende o alerta e contrasta com os bons desempenhos das últimas temporadas, quando o Fortaleza figurava entre os postulantes a vagas em competições internacionais. Agora, o foco é claro: escapar da zona da degola e garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.