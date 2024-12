Com contrato até 2025, Vojvoda pondera sobre renovação: 'ainda não conversamos'

O Fortaleza encerrou o Campeonato Brasileiro de 2024 no G-4 do Brasileirão, garantiu vaga na Fase de Grupos da Libertadores e foi o único invicto como mandante. No comando do time desde 2021, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Tricolor até o próximo ano. Sobre o tema, ele revela ainda não ter conversado com o clube sobre isso e destaca a importância da pré-temporada no exterior.

“Eu tenho a tranquilidade de um ano mais de contrato. Ainda não falamos sobre extensão nem nada. Não é minha intenção agora. Eu preciso desse apoio que tivemos sempre nos momentos difíceis. Dos presidentes, do torcedor... Aí, neste momento difícil, dizer: ‘confiamos ainda mais nesta comissão, ainda mais nestes jogadores, ainda mais neste clube’. Nos momentos difíceis, necessito, quero e aqui eu tenho esse apoio”, afirmou o argentino em coletiva após a vitória por 3 a 0 diante do Internacional.

O time se reapresenta no dia 8 de janeiro e deve viajar no dia 10 de janeiro para os Estados Unidos. Pela primeira vez na história a equipe vai realizar uma pré-temporada no exterior. A Orlando Cup-Pro Series será realizada entre 11 e 19 de janeiro. O grupo vai enfrentar o Santos e o Atlético Nacional (COL). Veja mais detalhes aqui.

“Foi uma conquista de todo o clube, não somente da comissão e dos jogadores. Todo o clube se movimentou para receber esse convite. Isso significa que o Fortaleza está no G-4 do Brasileirão, mas também está dentro de um clube de instituições sérias e responsáveis”, finalizou.