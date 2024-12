Emocionado, Marinho celebra temporada pelo Fortaleza e relembra prêmio como jogador

Emocionado, Marinho celebra vitória do Fortaleza por 3 a 0 contra o Internacional na despedida da temporada, em jogo do Brasileirão, na Arena Castelão. O time terminou a competição no G-4 do torneio e garantiu vaga na Libertadores. O camisa 11 do Tricolor avaliou a temporada vestindo a camisa do Leão e relembra prêmio como jogador.

"A gente sabia que a festa era para eles. E a gente ia ter que deixar a cereja do bolo, que é essa vitória. Talvez eu não tenha começado o ano tão bem, eu esperava muito de mim, me cobrei muito. Mas não é como começa, mas como termina", disse o jogador em entrevista à Verdinha FM.

"Terminar da melhor forma, jogando, contribuindo, aprendendo a fazer funções diferentes, mas dando conta do recado. Eu só tenho a agradecer ao professor, a comissão, aos jogadores, todo o staff. O Fortaleza não se resume aos jogadores, se resume a uma torcida apaixonada e todo mundo que luta para que essa camisa cada vez mais esteja lá em cima", completou.

Em 2024, o jogador atuou em 47 partidas com a camisa tricolor em cinco competições: Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil, Nordestão e Cearense. Ele marcou oito gols e deu cinco assistências.

"Não só o torcedor que espera de mim, né? Ganhei prêmios individuais na minha carreira não foi por acaso, não foi porque eu sou um cara legal. Foi pelo que demonstrei. Ser o melhor jogador da América, melhor jogador da Libertadores, é para poucos. Eu me encaixo nisso. Acho que é tudo um novo tempo. Terminei o ano bem e quero fazer um 2025 melhor", finalizou o atleta que foi eleito melhor jogador do torneio continental de 2020, quando atuava pelo Santos.