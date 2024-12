No Fortaleza, Vojvoda garante Libertadores e G-4 do Brasileirão outra vez; veja números de 2024

Juan Pablo Vojvoda encerra a temporada de 2024 com mais uma grande campanha no comando do Fortaleza. No clube cearense há quatro temporadas, o argentino garantiu mais uma Libertadores para o Leão e igualou a melhor campanha do time em Brasileirão. Ao vencer o Internacional por 3 a 0 neste domingo (8), o Tricolor terminou o campeonato em quarto lugar.

Em 2024, foram 73 partidas no comando da equipe cearense, que disputou cinco competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. O grupo venceu 34 jogos, empatou 23 e sofreu 16 derrotas. Os números são idênticos aos de 2021.

O clube encerrou a Série A de 2024 em quarto lugar, com 68 pontos somados, numa campanha 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, exatamente os mesmos números do ano da melhor campanha. O time ainda foi o único invicto como mandante na competição.

O técnico argentino vai para a quinta temporada no comando do Fortaleza. Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o clube cearense até 2025. Além de ter conquistado o título da Copa do Nordeste, o Fortaleza garantiu terceiro ano na Libertadores.