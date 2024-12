Torcida do Fortaleza faz dois mosaicos antes do jogo contra o Inter: veja imagens

A torcida do Fortaleza fez dois mosaicos na entrada da equipe antes do jogo contra o Internacional, no Castelão, pela 38ª rodada e última rodada da Série A.

O primeiro, mosaico que ocupou o centro da arquibancada do Castelão, continha os dizeres: "Nada nos parou".

Legenda: Mosaico da torcida do Fortaleza antes do jogo contra o Inter no Castelão pela Série A Foto: ANDRÉ ALMEIDA / SVM

Mosaico da torcida do Fortaleza antes do jogo com o Inter



📹MARTA NEGREIROS / SVM pic.twitter.com/GmbKColWkH — Jogada (@diariojogada) December 8, 2024

Em outro setor da arquibancada, subiu um mosaico 3D com a frase: 'Tua Glória é Lutar e vencer também'.

A torcida do Leão compareceu em grande número no Castelão para a despedida da equipe da Série A 2025, competição na qual o Tricolor de Aço garantiu uma vaga na fase de Grupos da Libertadores.