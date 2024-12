Análise: Fortaleza encerra Série A com atuação à altura da campanha e no G4

O Fortaleza merecia encerrar a Série A da melhor forma possível pela campanha histórica que fez ao longo de toda competição, com a maior pontuação da história de um time nordestino em Pontos Corridos. A equipe acomodada e apática das 4 rodadas anteriores não condizia com o Tricolor de Aço de toda campanha, e a vitória de 3 a 0 contra o forte Internacional no Castelão faz o clube encerrar Série A com atuação à altura da campanha e no G4.

O Fortaleza terminar a Série A fora do G4 seria uma injustiça, mas que o time deixou que este risco acontecesse pelas atuações ruins já citadas. Mas o Leão jogou muito bem contra o Inter, em confronto direto pelo G4, venceu com autoridade e encerrou a campanha deixando a festa da torcida mais completa.

Os mais de 51 mil torcedores fizeram uma linda festa após o fim do jogo, coroando a 4ª colocação com incríveis 68 pontos. A marca merece ser exaltada, de uma equipe que chegou a liderar a competição e sonhar com o título ao estar próximo de Botafogo e Palmeiras.

Mas se não foi possível disputar o título, a campanha precisa orgulhar a torcida tricolor. Ficar acima da tabela de clubes como Inter, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Atlético/MG, Fluminense e Grêmio mostra a força do Fortaleza no cenário nacional.

O trabalho de Vojvoda foi incrível e os jogadores deram a resposta contra o Inter hoje, para apagar as atuações anteriores e dar de presente ao torcedor um desfecho especial da Série A.

Moisés, com 2 gols, e Tinga, com um belo passe e um gol, jogaram demais. Foram os destaques absolutos do jogo.

Mas toda equipe jogou bem, e a vitória lava alma do torcedor leonino, que pode agora, curtir e desfrutar toda campanha do Leão e esperar o ano que vem, que promete ser glorioso, com Libertadores mais uma vez.