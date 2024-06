Ceará treina com novidades da base para enfrentar o Sport e tem desfalque e dúvidas na escalação

O Ceará segue em preparação para enfrentar o Sport na Série B do Brasileirão 2024, nesta quinta-feira (20). O técnico Vagner Mancini comandou mais uma atividade em Porangabuçu e precisará fazer ajustes no time titular para enfrentar o rival pernambucano no Castelão.

Os atletas do Vovô participaram, na última terça-feira (18), de um trabalho regenerativo, de uma atividade técnica no campo em campo reduzido e de um trabalho tático. O lateral-esquerdo Batata e o zagueiro Miguel, da base, foram as novidades no treino.

Legenda: Vagner Mancini durante treino do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Por outro lado, Mancini tem um desfalque certo e duas dúvidas para o confronto contra o Sport. O zagueiro David Ricardo está suspenso após completar a série de três cartões amarelos, enquanto Facundo Castro e Richardson, lesionados, são dúvidas.

Ceará e Sport entram em campo nesta quinta-feira (20), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 11ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.