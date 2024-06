Presidente do Ceará vai apresentar proposta para voto de sócios após rejeição de novo estatuto

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, deve fazer em breve uma proposta de alteração do atual estatuto do clube para incluir a pauta da participação dos sócios-torcedores nas eleições para a diretoria executiva.

O Diário do Nordeste apurou que João Paulo deverá encabeçar o lançamento desta proposta de alteração estatutária, já que o atual estatuto do Ceará não permite o voto de sócios-torcedores nas eleições e o novo estatuto, que previa esta pauta, não foi aprovado.

Legenda: Votação ocorreu na noite da última segunda-feira (17), na sede do Ceará Foto: Gledson Jorge / Ceará

A intenção, portanto, não é de um novo estatuto, como o que foi votado e rejeitado na última segunda-feira (17), mas sim de uma emenda ao atual estatuto. De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, a intenção de João Paulo é fazer a proposta o mais rápido possível.

Depois de feita a proposta de alteração estatutária, ela seria levada para o Conselho Deliberativo do Ceará, que avaliaria, discutiria e posteriormente votaria a proposta.